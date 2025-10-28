DUPLA EM UMA CARROÇA FURTA UM BANHEIRO QUÍMICO NO BAIRRO SANTOS DUMONT, EM ARACAJU; NINGUÉM FOI PRESO

Um banheiro químico foi furtado por dois homens na madrugada do último sábado (25), no Bairro Santos Dumont, em Aracaju e foi recuperado nesta segunda-feira (27), pela Guarda Municipal de Aracaju (GMA).

De acordo com a GMA, o furto foi registrado por câmeras de segurança. No vídeo, dois homens em uma carroça se aproximam e furtam o banheiro químico.

Após diligências, equipes da GMA encontraram o item e realizaram a devolução ao proprietário. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Foto: divulgação/Semdec