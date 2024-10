DURANTE INVESTIGAÇÕES POLÍCIA CIVIL APREENDE 7 QUILOS DE “FLOR DE CANNABIS” AVALIADO EM R$ 15 MIL O KG

Policiais lotados no Departamento de Investigação de Narcóticos apreenderam na noite dessa terça-feira (08), no bairro São Conrado, em Aracaju, 7kg de ‘flor de Cannabis’, derivação com altos teor de THC – substância considerada principal componente ativo da maconha -, chegando a custar R$ 15 mil o quilo.

As investigações apontavam que uma entrega seria realizada na localidade. Na região, os policiais identificaram um homem suspeito na posse de uma caixa de papelão grande em frente a um bar. Ele, ao ver os policiais, fugiu, deixando a caixa no local.

No interior da caixa, foi encontrada grande quantidade de substância vegetal com características de ‘flor de Cannabis’.

O material apreendido foi levado ao Denarc, onde as investigações continuarão para que sejam identificados os envolvidos.

Com informações da SSP