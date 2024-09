É FÁCIL DEMAIS CRITICAR AS POLÍCIAS DE DENTRO DE GABINETE COM AR CONDICIONADO E TOMANDO CAFÉ, DIZ TENENTE

O tenente da Policia Militar de Sergipe, Edgard Menezes, usou as redes sociais nessta terça-feira (24) para comentar sobre o anuário de segurança pública 2024 e que aponta as polícias de Sergipe, como a terceira polícia mais letal do Brasil.

Para o tenente Edgard “parece tudo pensado para proteger os marginais, pois tudo que se refere a bandidagem é tratado como dignos de direitos humanos, já as vítimas deles, os que não morrerem, esqueçam e vida que segue”.

O militar vai mais além e diz que “chego a pensar que essa turma gostaria de publicar a seguinte pesquisa: “Os policiais de Sergipe estão entre os que mais morrem em confronto com marginais“.

O tenente concluiu afirmando que “me deixa indignado é que esses pesquisadores, especialistas e humanistas, nunca sentiram o calor de um projétil (bala de arma de fogo) passando próximo a sua cabeça. É fácil demais criticar as polícias de dentro de um gabinete com ar condicionado e tomando cafezinho”.