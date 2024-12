EDITAIS DE CONCURSOS DA PM SÃO REPUBLICADOS COM VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MAIS DUAS ALTERAÇÕES

O Governo do Estado de Sergipe informou nesta quinta-feira (19), que foi republicado os editais dos concursos da Polícia Militar, com reserva de 5% de vagas para pessoas com deficiência, além de alterações no cronograma e da idade mínima para participar da seleção.

Conforme a gestão estadual, os editais retificados foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) e nos sites da Sead, PM e do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon).

O governo informou ainda que houve mudanças no cronograma e a data da prova passa a ser 23 de fevereiro e a idade mínima de 18 anos só será cobrada no ingresso para o curso de formação, com previsão para iniciar no fim de agosto de 2025.

Veja o Novo cronograma

Solicitação de isenção do valor de inscrição: 20 a 23/12/24; Período de reabertura de inscrições: 03/01/25 a 01/02/25; Aplicação de provas (objetivas e dissertativas): 23/02/25; Teste de Aptidão Física (TAF): 25/04 a 29/04/25; Início dos cursos de formação: 25/08/25

O concurso da PM de Sergipe oferece um total de 300 vagas para o cargo de soldado combatente, das quais 14 são destinadas a pessoas com deficiência (PcD) e 30 para candidatos que se enquadram nas cotas para pessoas negras. Para o cargo de oficial combatente, também há reserva de vagas para PcD, com um total de duas vagas destinadas a essa categoria.

Foto: Jorge Henrique