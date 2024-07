Edital de convocação para convenção eleitoral municipal do Podemos de Barra

Nos termos da Lei n° 9.504/97 e das Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, ficam convocados, pelo presente EDITAL, todos os filiados ao PODEMOS em Barra dos Coqueiros/SE, aptos a votar, para a Convenção Eleitoral que será realizada de forma presencial no dia 04 de agosto de 2024, com início às 09 horas, na Quadra Poliesportiva da E.M.E.F. João Cruz, localizada na Avenida Moisés Gomes Pereira, nº 260, Bairro Centro, Barra dos Coqueiros/SE, com a seguinte Ordem do Dia:

1 – Escolha dos candidatos (as) aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, nas eleições majoritárias do ano de 2024;

2 – Escolha dos candidatos (as) do Partido PODEMOS de Barra dos Coqueiros ao cargo de Vereador (a) nas eleições proporcionais de 2024;

3 – Deliberação sobre propostas de coligações com outras agremiações partidárias;

4 – Escolha ou Sorteio dos respectivos números para os candidatos (as) a Vereador (a) do Partido PODEMOS de Barra dos Coqueiros;

5 – Delegação de poderes aos representantes do respectivo Órgão Municipal do Partido, conforme os termos do Estatuto Partidário;

6 – Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.

Barra dos Coqueiros/SE, 26 de julho de 2024.

EURILANDE ALMEIDA DOS SANTOS

PRESIDENTE