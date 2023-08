Em Aracaju, menina envia bilhete para sua colega e pede ajuda; “SOS, meu pai me abusa, não sei o que fazer”

O Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) iniciou as investigações para apurar um suposto caso de abuso sexual contra a própria filha de 10 anos, e que teria sido praticado pelo próprio pai, um policial civil de 45 anos, da Bahia.

As informações são de que as investigações foram iniciadas pelo DAGV na noite dessa quinta-feira (10), após a menina enviar um bilhete a uma colega de escola, durante a aula, informando o caso. “SOS, não é brincadeira, meu pai me abusa, não sei o que fazer”, escreveu.

A vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil também solicitou medidas protetivas.

Ao tomar conhecimento através da professora da escola, a direção da escola acionou o Conselho Tutelar, a Polícia Militar e a mãe da menina.

A mãe da criança confirmou já ter vivenciado situações suspeitas. Em um dos episódios, ela flagrou os dois no quarto cobertos por um lençol. O marido ainda teria ficado desconfiado ao notar sua presença.

A Polícia Militar acionou reforços e saiu em diligências para localizar o suspeito, que estava com outra filha, de três anos. Entretanto, ele a deixou em casa e fugiu.