POLICIAIS CIVIS APOIAM AS AÇÕES DO SINPOL/SE DURANTE NEGOCIAÇÕES ACERCA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA

Aconteceu na última quarta-feira (05), a Assembleia Geral Extraordinária convocada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) com o intuito de discutir e deliberar acerca da reestruturação da carreira, que vem sendo negociada junto ao Governo do Estado. Durante a assembleia, que teve participação expressiva da categoria, a diretoria apresentou todo o cenário das negociações e recebeu apoio integral dos presentes para dar continuidade ao trabalho que visa a reestruturação da carreira.

A diretoria expôs aos presentes a conjuntura atual das negociações, que foram iniciadas no dia 18 de fevereiro e discutidas em três reuniões setoriais. Após a leitura integral da proposta de reestruturação apresentada pelo Sinpol/SE ao Governo do Estado, os policiais civis presentes na assembleia aprovaram, por unanimidade, os encaminhamentos da negociação.

Diante disto, assim como deliberado na assembleia, o Sinpol/SE dará continuidade aos trabalhos de negociações contando com a presença e participação efetiva da categoria. De acordo com o Decreto nº 588 de 19 de fevereiro de 2024, que instituiu a constituição da Comissão Mista de Trabalho para discutir as propostas de valorização da segurança pública, a Comissão tem até o dia 20 de junho para a conclusão dos trabalhos. Sendo assim, a expectativa é que as negociações sejam concluídas nos próximos dias.

“A gente segue confiante na disposição do governador Fábio Mitidieri em contemplar os policiais civis sergipanos com essa tão aguardada reestruturação. A gente sabe que essa defasagem e essa desvalorização não é originária da gestão atual do Governo,

mas o Governo é atemporal”, reforçou o presidente do Sinpol/SE, Jean Rezende.

Por Sinpol Sergipe