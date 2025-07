EM MENOS DE 24 HORAS, POLÍCIA CIVIL DETÉM MAIS DOIS ENVOLVIDOS COM O TRÁFICO DE DROGAS EM BOQUIM

Equipes da Delegacia de Boquim, em continuidade às ações de enfrentamento ao tráfico de drogas no município, prenderam, na tarde desta quinta-feira (3), um homem e apreenderam um adolescente por envolvimento na comercialização de entorpecentes. As detenções ocorreram menos de 24 horas após a captura de outros dois suspeitos pela mesma prática criminosa.

De acordo com o delegado Josenildo Brito, a nova ação foi resultado de trabalho investigativo e de inteligência, que já vinha monitorando a atuação dos envolvidos no Conjunto Noquinha. “Os suspeitos são reincidentes e vinham causando transtornos à comunidade local, com práticas de intimidação e opressão aos moradores”, relatou.

Durante as diligências, os policiais civis flagraram os dois com substâncias entorpecentes e materiais utilizados para a venda de drogas. “O maior de idade foi preso em flagrante e conduzido à delegacia. Já o adolescente foi apreendido e submetido aos procedimentos legais cabíveis, acompanhado pela responsável legal”, reforçou.

Com as detenções,os suspeitos já se encontram à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

A Polícia Civil reforça que a colaboração da população é essencial para as ações policiais. Informações sobre pontos de venda de drogas podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Texto e foto SSP