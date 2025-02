PM repudia a “conduta irresponsável do prefeito de Nossa Senhora de Lourdes” por obstruir operação

A Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) vem a público expressar seu mais veemente repúdio à conduta irresponsável do prefeito de Nossa Senhora de Lourdes, Saulo Galeguinho, que, de forma impensada e prejudicial, obstruiu uma operação policial de extrema importância para a segurança da cidade e de seus cidadãos.

Na tarde desta quinta-feira(06), a Polícia Militar de Sergipe, com o apoio do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga), deflagrou uma operação integrada com o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) da Polícia Civil. A ação tinha como objetivo desarticular uma quadrilha fortemente armada que planejava assaltar uma casa lotérica em Nossa Senhora de Lourdes. Durante a operação, um suspeito foi preso em flagrante com munições, fardas e equipamentos militares que seriam utilizados no crime.

No entanto, em um dos pontos de bloqueio da operação, estrategicamente posicionados para impedir o acesso dos criminosos à cidade, o prefeito Saulo Galeguinho decidiu realizar uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, descredibilizando o trabalho das forças de segurança pública e disseminando informações falsas, ao afirmar que a operação tinha como único objetivo intimidá-lo. Essa atitude imprudente teve sérias consequências: ao publicizar a operação, o prefeito comprometeu o andamento das investigações, facilitando a fuga dos demais criminosos envolvidos na tentativa de assalto.

Cabe ressaltar que a presença policial naquele local era parte de uma estratégia para fechar as vias de acesso à cidade, caso o roubo acontecesse, e em momento algum as equipes policiais realizaram contato com o prefeito ou invadiram sua residência. A operação tinha como única intenção garantir a segurança da população de Nossa Senhora de Lourdes, desarticulando uma quadrilha fortemente armada.

Em razão dessa conduta, a Polícia Civil de Sergipe instaurará um inquérito policial contra o prefeito Saulo Galeguinho, conforme o previsto no artigo 329-A do Código Penal, que tipifica o crime de “impedir, embaraçar, retardar ou de qualquer forma obstruir o cumprimento de ordem judicial ou ação da autoridade policial em investigação criminal”.

A Secretaria da Segurança Pública de Sergipe lamenta profundamente que o trabalho das forças de segurança tenha sido prejudicado por um ato irresponsável de um gestor público que, ao invés de colaborar com as autoridades, decidiu criar embaraços à ação policial, colocando em risco a segurança da população.

A segurança pública, em sua essência, não deve ser encarada sob lentes políticas, nem ser distorcida por dicotomias que tentam dividir a sociedade. As forças de segurança pública são patrimônio da população sergipana, e seu trabalho deve ser reconhecido como um serviço essencial à coletividade, sem que seja contaminado por interesses de quaisquer natureza. Não se trata de um jogo político ou de uma batalha ideológica, mas da proteção de vidas, do patrimônio e da paz social.

Veja o que diz o prefeito Saulo Galeguinho

O prefeito Saulo Galeguinho (PT), gravou um vídeo sobre a ação policial do Batalhão de Polícia de Caatinga em frente à sua residência: “Governador você vem pra minha cidade para um evento amanhã [sexta-feira (7)], dê uma explicação para o povo. Curioso é que a Caatinga nunca fez operação aqui em Nossa Senhora de Lourdes. Não sou bandido e não aceitarei ser tratado assim. Isso não está certo, governador. É intimidação, é? Será que vocês não aprenderam que eu não tenho medo?”, indagou”.

Clique aqui o vídeo gravado pelo prefeito