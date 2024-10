EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A MARINHA, POLICIA FEDERAL PRENDE TRÊS PESCADORES POR PESCA ILEGAL NA COSTA

A Polícia Federal prendeu três pescadores acusados de pesca ilegal dentro do limite de duas milhas náuticas da costa.

A prisão aconteceu na tarde desta quinta-feira (17), durante a Operação “Navegatio In litore”. Além das prisões, foram apreendidos cerca de 120 kg de pescado.

As informações passadas pela PF são de que o patrulhamento ostensivo vem sendo realizado desde o dia 14, em parceria com a Marinha do Brasil. A fiscalização da costa sergipana vem sendo intensificada com foco em coibir rotas marítimas de tráfico de drogas, crimes ambientais e fiscalizar a regularidade das embarcações.

A operação, que segue até esta sexta-feira (18), já cobriu cerca de 380 km de costa, incluindo áreas de pesca, mar aberto e fozes de rios. Durante o período, além da prisão dos três pescadores e da apreensão de 120 kg de pescado, 15 barcos foram abordados e uma embarcação foi notificada por irregularidade.

Essas ações de patrulhamento fazem parte do planejamento operacional da Polícia Federal e continuarão a ser realizadas mensalmente, tanto de forma autônoma quanto em conjunto com órgãos parceiros, como a Marinha do Brasil.

Com informações e foto da PF/SE