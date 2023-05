Emenda é destinada para a construção da nova sede do 5º BPM

Na manhã desta sexta-feira, 26, a Polícia Militar do Estado de Sergipe, por meio do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM), recebeu a visita de parlamentares e de vereadores de Nossa Senhora do Socorro. O evento ocorreu na sede da Unidade, e teve como objetivo anunciar emenda destinada para a construção da nova sede da Unidade.

O momento contou com a presença do senador Alessandro Vieira, do deputado estadual Samuel Carvalho e vereadores do município de Nossa Senhora do Socorro, e teve como objetivo o anúncio de emenda parlamentar, destinada pelo senador, para a construção de um novo prédio do 5º BPM.

Na oportunidade, o senador destacou a importância desse recurso para atender as demandas da comunidade e agregar mais qualidade dos serviços prestados pelos policiais na circunscrição.

Entre as proposituras destacadas na reunião, o comandante do batalhão, major Alcântara, falou sobre a importância do recurso e o reflexo que surtirá no policiamento da região, assim como no público interno, proporcionando ao efetivo uma melhor estrutura para desempenhar tanto a atividade administrativa, quanto a operacional.

O evento contou com a presença do comandante do Comando de Policiamento Militar da Capital, coronel George, oficiais e praças do batalhão.

Fonte: Ascom/PMSE