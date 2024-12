Emília anuncia Emília Golzio para secretaria de Meio Ambiente

A prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), informou através de suas redes sociais nesta quinta-feira (19), o nome de Emília Golzio para a Secretaria de Meio Ambiente.

A prefeita eleita disse “se tem um setor que merece um olhar especial em Aracaju, e políticas urgentes tanto no setor ambiental quanto no de recursos hídricos, chama-se Meio Ambiente. Mais uma mulher para nosso time que, certamente, com toda sua bagagem fará a diferença em nossa gestão. Seja muito bem-vinda à #NovaAracaju, Emília!”, escreveu a prefeita eleita.

Quem é Emília Golzio

Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e com uma segunda graduação em Licenciatura em Biologia pela Universidade Cruzeiro do Sul, Emília Golzio possui um currículo acadêmico extenso.

Emília Golzio tem mestrado em Zoologia pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e doutorado em Engenharia Agrária com ênfase em Melhoramento Vegetal pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Além disso, concluiu recentemente uma formação em Fitoterapia, em 2024.