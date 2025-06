Empresário de 24 anos é morto durante festa em chácara, em Aracaju

Um empresário de 24 anos foi morto a tiros durante uma festa em uma chácara, no Bairro Robalo, na madrugada desta sexta-feira (20).

O corpo de Rafael Vinícius Ferreira Paulino deve ser liberado pelo IML na tarde desta sexta-feira e o velório será no Bairro Santos Dumont e o sepultamento está marcado para este sábado (21) no Cemitério São João Batista, em Aracaju.

Rafael deixa uma filha de um ano de idade.

As informações passadas pela Polícia Militar são de que o suspeito do crime fugiu e, que quando os militares chegaram no local, só havia o corpo.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil está investigando o caso.

Foto: Arquivo Pessoal