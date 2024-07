Empresário é preso investigado por estelionato em vendas de lotes e causa um prejuízo de R$ 1 milhão

Um empresário do ramo de telefonia de Aracaju é suspeito de estelionato por vender lotes residenciais em um condomínio luxuoso, localizado em Itaporanga D’Ajuda.

Equipe da Delegacia de Itaporanga d’Ajuda cumpriu o mandado de prisão preventiva contra um empresário de telefonia de Aracaju pelo crime recorrente de estelionato. O prejuízo financeiro é superior a R$ 1 milhão em vendas de lotes residenciais.

A SPP informou que ação policial ocorreu nessa quarta-feira (10), na Barra dos Coqueiros, e foi divulgada nesta quinta-feira (11).

Segundo o delegado Weliton Júnior, o investigado estava negociando com mais de um comprador lotes em um condomínio luxuoso que não eram de sua propriedade. “No tocante ao modus operandis do delito, ele falsificava documentos particulares e, em posse deles, vendia um imóvel de alto padrão para mais de uma pessoa, no litoral do município de Itaporanga D’Ajuda”, explicou.

O investigado conseguia os valores provenientes da venda, fazendo as vítimas acreditarem que estavam adquirindo legitimamente o imóvel.

Durante a revista pessoal e veicular, foi encontrada uma pistola 9 mm. “Portanto, sendo, também, autuado em flagrante delito pelo porte ilegal de arma de fogo de uso restrito”, informou o delegado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.

Com informações da SSP