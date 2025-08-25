Empresário é preso por posse irregular de arma de fogo durante uma abordagem na Grande Aracaju

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam na tarde deste domingo (24), um homem por posse ilegal de arma de fogo na Zona Norte de Aracaju.

Durante as diligências, na residência do suspeito, foram apreendidas uma pistola e 69 munições.

A PM informou que a ocorrência teve início no Alto da Divineia, município de São Cristóvão, quando os policiais do Batalhão de Radiopatrulha visualizaram um veículo em atitude suspeita e iniciaram a abordagem.

Dentro do carro, os militares encontraram 34 frascos de perfumes importados, três celulares e um relógio digital.

Questionado sobre o material, o homem explicou que não possuía as notas fiscais, pois havia comprado os produtos no Paraguai, com a finalidade de colocá-los à venda em sua residência, localizada no Conjunto Bugio, Zona Norte da capital.

A policia informou ainda que o suspeito confessou que guardava uma arma de fogo no imóvel, para se defender de possíveis roubos ao seu comércio.

Em seguida os policiais realizaram diligência até a residência do suspeito, onde encontraram a arma informada, uma pistola calibre .380, além de 69 munições.

O suspeito, que já respondeu pelo mesmo crime no ano de 2022, foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas legais.

Com informações da SSP/SE