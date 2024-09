Energisa registrou 164 ocorrências de colisões em postes em 2024; Aracaju lidera o ranking de acidentes

A Energisa registrou 164 ocorrências envolvendo postes de eletricidade em Sergipe de janeiro a setembro deste ano. Aracaju lidera o ranking das ocorrências com registros, principalmente, nos bairros Lamarão, Gameleira e Farolândia. Esses acidentes trazem riscos para o condutor do veículo e pode impactar o fornecimento de energia na região.

Em Sergipe, as cidades com mais ocorrências de colisões em postes são: Aracaju, Itabaiana e Nossa Senhora do Socorro. Somente este ano, as ocorrências impactaram 215 mil clientes, uma redução de 16% quando comparado ao mesmo período do ano passado.

O coordenador de Obras da Energisa, Antônio Cleverton, destaca que o investimento em tecnologias, a exemplo de religadores automáticos, postes móveis e o uso de equipes de linha viva, que atuam com a rede energizada, contribuíram para que os clientes ficassem menos tempo sem energia.

“O objetivo é que o cliente seja restabelecido o mais rápido nessas ocorrências. Somente este ano, instalamos 34 religadores automáticos em vários municípios. Esses equipamentos isolam o trecho danificado e em até um minuto o fornecimento de energia é restabelecido para os clientes. Além disso, temos as equipes de viva que atuam com a rede energizada. A estrutura está sendo substituída e o cliente continua com energia elétrica”, explica.

Segundo Antônio, em acidentes envolvendo postes de eletricidade a orientação é que sempre que possível, o condutor evite sair do veículo, pois pode haver risco de choque elétrico, uma vez que podem existir cabos sobre o veículo ou próximos, que podem não ser visualizados pela vítima. A Energisa deve ser imediatamente acionada para realizar todos os procedimentos com segurança por meio do telefone 0800 079 0196.

Prevenção

Um sistema de proteção está sendo implantado pela Energisa desde 2023 para diminuir o impacto das colisões em postes. O dispositivo consiste em uma estrutura de concreto com borracha colocada na base do poste. O objetivo é diminuir o impacto da colisão para o condutor e diminuir os danos nos postes, e consequentemente evitar a falta do fornecimento de energia elétrica.

Além do risco à segurança, outro fator relacionado aos acidentes com postes é a responsabilidade de quem irá arcar com os prejuízos. O custo é em média R$ 6 mil que contempla poste, fios e equipamentos danificados e estruturas. Dependendo da complexidade e danos causados, o valor pode ser maior.

Canais de atendimento

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): (079) 98101-0715

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 079 0196

Foto assessoria

Por Adriana Freitas