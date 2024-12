ENGAVETAMENTO  ENVOLVENDO TRÊS CARROS DEIXOU DUAS PESSOAS MORTAS E DOIS FERIDOS NA RODOVIA SE-170

Um engavetamento envolvendo três carros de passeio deixou duas pessoas mortas e dois feridos na noite desta quinta-feira (19), na rodovia SE-170, no povoado Borda da Mata, em Tobias Barreto.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que os três veículos transitavam no mesmo sentido, quando aconteceu o acidente nas proximidades do povoado Borda da Mata.

Os três veículos envolvidos no acidente, o Fiat Strada, um Hyundai HB20 e o Fiat Punto acabaram provocando um engavetamento, quando um dos carros colidiu na traseira do segundo carro que, por sua vez, foi impulsionado e bateu no terceiro carro.

O condutor e único ocupante do primeiro veículo morreu no local do acidente. Já o Fiat Punto transportava quatro ocupantes. O condutor foi hospitalizado em estado grave, e o outro passageiro não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. Os outros dois passageiros também foram encaminhados ao hospital para atendimento médico.

Já o motorista do Fiat Strada não sofreu ferimentos e permaneceu no local para prestar esclarecimentos. Ele foi submetido ao teste do etilômetro que resultado negativo para ingestão de álcool (0,00 mg/L).

Os veículos HB20 e o Punto foram removidos para o pátio da empresa Barradas & Queiroz, enquanto o Fiat Strada foi liberado ao seu condutor mediante assinatura de termo de entrega.

Foto BPRv