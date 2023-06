Um acidente envolvendo três veículos de passeio foi registrado no inicio da tarde desta quinta-feira (1º) na avenida Tancredo Neves, em Aracaju.

Segundo informações passadas pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), o engavetamento não deixou feridos, sendo registrado apenas danos materiais.

As causas do acidente que terminou no engavetamento não foram divulgados.

Foto: reprodução acom SMTT