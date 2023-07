Entenda como funciona golpe aplicado por trio que furtava cartões em caixas eletrônicos no estado de Sergipe. Eles instalaram “chupa-cabra”

Dois homens e uma mulher foram presos por instalar dispositivos para prender cartões em caixas eletrônicos em Sergipe. Segundo a polícia, no momento da prisão eles estavam com cerca de R$ 40 mil em celulares comprados com os cartões das vítimas.

De acordo com as informações policiais, os três investigados iam a agências bancárias e supermercados que possuem caixas eletrônicos. Lá, eles instalaram um dispositivo popularmente conhecido como “chupa-cabra”, que prendia os cartões das vítimas que utilizavam aquele equipamento quando tentavam realizar alguma transação financeira.

Segundo as informações policiais, no veículo que eles estavam conduzindo, foram encontrados vários aparelhos celulares de última geração, avaliados em aproximadamente R$40 mil. Os aparelhos estavam escondidos no painel do carro e foram adquiridos com recursos obtidos dos cartões bancários furtados.