ENTIDADES DE CLASSE DA SEGURANÇA  MANIFESTAM APOIO ÀS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DO GOVERNO E DA SSP

Entidades de classe vinculadas às carreiras da segurança pública de Sergipe manifestaram apoio às ações de valorização profissional propostas e que estão sendo aplicadas pelo Governo do Estado. As entidades, como Associações Militares Unidas, Associação dos Delegados de Polícia de Sergipe (Adepol), Sindicato dos Peritos Oficiais de Sergipe (Sinpose) e Associação Sergipana dos Papiloscopistas de Carreira (Aspac), também demonstraram apoio aos trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelo secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes, e pelos gestores imediatos da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Científica e do Corpo de Bombeiros.

A Adepol evidenciou o apoio ao Governo do Estado e a confiança nas ações de valorização dos delegados da Polícia Civil de Sergipe. “Reconhecemos os esforços da gestão estadual no sentido de fortalecer as instituições de segurança pública, imprescindíveis para a manutenção da ordem, proteção dos cidadãos e combate à criminalidade”, destacou a nota.

“Reafirmamos nossa confiança na palavra do Chefe do Executivo, não nos restando dúvidas de que todos os pontos da pauta outrora debatida serão cumpridos, em razão do compromisso com a segurança e o bem-estar da população. Em tempo, reiteramos nossa disposição em colaborar com o Governo do Estado, o Secretário de Segurança Pública e o Delegado Geral para a construção de uma segurança pública cada vez mais eficiente, justa e alinhada às necessidades da sociedade”, complementou a Adepol.

A Associação dos Delegados de Polícia de Sergipe também reconheceu o trabalho do secretário da segurança pública como coordenador das ações de valorização profissional e fortalecimento da segurança pública. “Reiteramos nossa disposição em colaborar com o Governo do Estado, o secretário de segurança pública e o delegado-geral para a construção de uma segurança pública cada vez mais eficiente, justa e alinhada às necessidades da sociedade”, ressaltou.

Já as Associações Militares Unidas destacou que reconhece o empenho da gestão estadual no fortalecimento das instituições de segurança pública, essenciais para a preservação da ordem, a proteção dos cidadãos e o combate à criminalidade. “As Associações Militares Unidas vêm a público manifestar reconhecimento pelos esforços empreendidos pelo Governo do Estado, reafirmando sua confiança no compromisso assumido em prol da valorização da categoria”, iniciou a nota.

“Mantemos nossa confiança na disposição do Governo do Estado em continuar reconhecendo e ampliando as condições de trabalho e valorização de todos os servidores da segurança pública. Reiteramos nossa confiança na palavra do Chefe do Executivo, compartilhando o entendimento de que a segurança pública e o bem-estar da população permanecem como prioridades dessa gestão”, evidenciou a nota divulgada pelas Associações Militares Unidas.

As Associações Militares Unidas também enfatizaram que estão de acordo com a atuação do secretário João Eloy com a valorização profissional e as ações voltadas à prática da segurança pública em Sergipe. “Colocamo-nos à disposição para retomarmos as negociações e colaborar com o Governo do Estado e com o secretário de segurança pública, fortalecendo o diálogo e contribuindo para a construção de políticas de segurança pública cada vez mais eficientes, justas e alinhadas às reais necessidades da sociedade”, assinalou em nota.

O Sinpose se manifestou reforçando que a Polícia Científica também está de acordo com as ações que vêm sendo implementadas pelo Governo do Estado e pela SSP para valorização profissional das categorias da perícia oficial de Sergipe. A Polícia Científica, por meio dos recentes investimentos e avanços nas pautas pleiteadas pela categoria, tem desempenhado um papel relevante no aprimoramento da Segurança Pública do Estado e tem sido fundamental para a manutenção de Sergipe como um dos estados que mais elucida crimes no Brasil”, expressou em nota.

Ainda em nota, o Sinpose ressaltou que os índices de redução de criminalidade alcançados por Sergipe são fruto dos esforços do Governo do Estado e da SSP em investimentos e valorização profissional. “A valorização da Polícia Científica, que vem ocorrendo nos últimos anos, por meio de melhores estruturas físicas, ampliação de serviços e formação de novos servidores é peça fundamental para o êxito deste trabalho e da manutenção de Sergipe como o Estado mais seguro do nordeste”, enfatizou.

Também a Associação dos Papiloscopistas de Sergipe reiterou que reconhece os investimentos que têm sido feitos pelo Governo do Estado. “Em 2024, com o apoio do Governo do Estado, não somente a Papiloscopia como toda a Polícia Científica, obteve grandes conquistas, tanto estruturais, equipamentos, laboratórios, ampliações dos serviços e a formação de novos papiloscopistas através do concurso público realizado pelo Governo”, avaliou em nota assinada pelos representantes da categoria.

Fonte e foto SSP