ENVOLVIDO EM MORTE DE POLICIAL SERGIPANO É DETIDO EM SÃO PAULO; HOMEM ESTAVA FORAGIDO DESDE 2012

A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe informa que Wanderson José dos Santos Silva, envolvido na morte do cabo Elder Freitas, integrante da Polícia Militar do Estado de Sergipe, foi detido nesta quinta-feira, 19, na cidade de São Paulo.

A detenção aconteceu em cumprimento a mandado de prisão, expedido pela Justiça sergipana, e foi realizada pela PM paulista, com a colaboração de informações da Polícia Civil de Sergipe.

O investigado, que é réu em 13 processos criminais, estava foragido do estado sergipano desde o crime que vitimou o cabo PM Elder, morto a tiros no bairro Santa Maria, na capital. Segundo o apurado no inquérito policial, em 2 de março de 2012, o militar foi executado, pois um grupo de suspeitos, entre eles Wanderson, desejava subtrair a arma de fogo do policial militar, objetivo esse alcançado após o delito.

A investigação da época, conduzida pela Polícia Civil de Sergipe, identificou Wanderson e outros quatro suspeitos envolvidos no crime. Com a prisão registrada pelo Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, nesta quinta, na capital paulista, durante a ‘Operação Sergipe’, o homem foi conduzido à 1ª Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio.

