Equipe de oncologia da Unimed Sergipe participa de palestra sobre câncer colorretal

Oncologistas, cirurgiões oncológicos, proctologistas e farmacêuticos do Centro de Infusão e Oncologia da Unimed Sergipe participaram, na noite dessa terça-feira, 4, da palestra sobre o tratamento do câncer colorretal metastático (CCRm) e o câncer gástrico metastático (CGm), ministrada pela Drª. Renata D’Alpino, coordenadora científica do Grupo Oncoclínicas e diretora científica do Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais (GTG).

A médica Erijan Andrade, oncologista do Centro de Infusão e Oncologia, destaca que encontros como esse são fundamentais para atualização dos profissionais, uma vez que a oncologia avança de forma efetiva e rápida, com o desenvolvimento das pesquisas e com elaboração de novos tratamentos.

“Durante a palestra, recebemos atualizações sobre os novos procedimentos e medicamentos que estão sendo lançados no mercado para o tratamento do câncer colorretal. Com a chegada de terapias mais avançadas, que já estão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), trarão para os pacientes de câncer colorretal uma maior sobrevida global, com efeitos colaterais reduzidos”, destaca a oncologista.

