Equipe do CBM de Sergipe inicia missão no Rio Grande do Sul

Profissionais sergipanos foram direcionados para atuação no município de Rio Grande

A missão do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) enviada ao Rio Grande do Sul está atuando desde a tarde de quinta-feira, 9, no resgate e assistência dos gaúchos vítimas das enchentes que assolam o estado do Sul do país. A equipe sergipana é composta por nove bombeiros militares que se somaram aos grupos de resgate do Rio Grande do Sul e de outros estados do Brasil.

A equipe iniciou os trabalhos no Rio Grande do Sul pela cidade de Pelotas. Nesta sexta-feira, 10, os bombeiros militares de Sergipe foram remanejados para atuação no município de Rio Grande. A localização de atuação da equipe é definida pelo Gabinete de Gerenciamento de Crise do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares (Ligabom).

De acordo com a coronel Maria Souza, diretora operacional do CBMSE, a equipe estava a caminho de Porto Alegre, mas o Gabinete de Gerenciamento de Crise encaminhou os bombeiros sergipanos para o interior do estado. “A equipe foi redirecionada para a região que está em alerta vermelho, devido ao aumento do nível da água na Lagoa dos Patos”, detalhou.

Apoio operacional

Na missão o Governo de Sergipe, por meio do CBMSE, enviou viaturas, botes para salvamento, drones e outros equipamentos de salvamentos necessários para atuação em situações de desastres como a vivenciada pelo Rio Grande do Sul.

Os militares que já estão atuando para ajudar o povo gaúcho são especialistas em situações de catástrofes e já atuaram em situações similares, como Brumadinho (MG). Cinco são especialistas em atendimento em cenários de inundações. Um cão farejador e o bombeiro que o acompanha também foram encaminhados para a missão.

Foto: Ascom Corpo de Bombeiros