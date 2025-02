Escola do Legislativo participa do projeto Boas-Vindas aos vereadores

Na manhã desta segunda-feira, 3, aconteceu a reunião de boas-vindas aos novos vereadores da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) , e a Escola do Legislativo de Aracaju Professora Neuzice Barreto de Lima, unidade vinculada à CMA, esteve presente para orientar os vereadores sobre o funcionamento dos setores do Poder Legislativo Municipal.

O diretor da unidade escolar legislativa, Márcio Brayner, desejou que, este novo ciclo, seja de muito trabalho. “Hoje é o pontapé para que os novos vereadores comecem a se familiarizar com o dia a dia da CMA, além de conhecerem a importância da Escola do Legislativo de Aracaju para a formação e qualificação dos servidores”, destacou.

Márcio acrescenta que as vereadoras e os vereadores estão convidados a conhecerem a Escola. “Estamos de portas abertas para que os vereadores possam usufruir da Escola como um espaço de ensino e aprendizado sobre política e cidadania, além de outros temas relacionados à qualificação dos servidores”, completa.

“Será um ano de muito trabalho e capacitação. Continuaremos com as parcerias com órgãos como TRE, CBMSE, Ipesaúde, entre outros novos que vão firmar parceria conosco”, finalizou o diretor da Escola do Legislativo de Aracaju, Márcio Brayner.

por Lucas Oliver – Foto- Luana Pinheiro

Na manhã desta segunda-feira, 3, aconteceu a reunião de boas-vindas aos novos vereadores da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) , e a Escola do Legislativo de Aracaju Professora Neuzice Barreto de Lima, unidade vinculada à CMA, esteve presente para orientar os vereadores sobre o funcionamento dos setores do Poder Legislativo Municipal.

O diretor da unidade escolar legislativa, Márcio Brayner, desejou que, este novo ciclo, seja de muito trabalho. “Hoje é o pontapé para que os novos vereadores comecem a se familiarizar com o dia a dia da CMA, além de conhecerem a importância da Escola do Legislativo de Aracaju para a formação e qualificação dos servidores”, destacou.

Márcio acrescenta que as vereadoras e os vereadores estão convidados a conhecerem a Escola. “Estamos de portas abertas para que os vereadores possam usufruir da Escola como um espaço de ensino e aprendizado sobre política e cidadania, além de outros temas relacionados à qualificação dos servidores”, completa.

“Será um ano de muito trabalho e capacitação. Continuaremos com as parcerias com órgãos como TRE, CBMSE, Ipesaúde, entre outros novos que vão firmar parceria conosco”, finalizou o diretor da Escola do Legislativo de Aracaju, Márcio Brayner.

por Lucas Oliver – Foto- Luana Pinheiro