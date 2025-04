Esquadrão Antibombas da PM resgata granadas no Bairro 17 de Março

Policias do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) , através de seu Esquadrão Antibombas, atuou na noite desta sexta-feira (11), na remoção de dois artefatos explosivos encontrados em uma residência localizada no Bairro 17 de Março, em Aracaju.

A operação foi desencadeada após acionamento da unidade especializada da PM, em razão da localização das granadas por equipes do Comando do Policiamento Militar da Capital e do Batalhão de Radiopatrulha.

Diante da confirmação da presença dos explosivos, o Esquadrão Antibombas do BOPE foi prontamente mobilizado para realizar a detecção e a remoção segura dos artefatos.

A PM informou que os explosivos foram transportados para um local seguro, onde foram adotados os procedimentos padrão para a sua neutralização.

A operação foi conduzida por um explosivista especializado da PMSE, que utilizou o traje antibombas, um equipamento de aproximadamente 40 kg projetado para oferecer proteção ao operador contra os efeitos de uma possível detonação e seus fragmentos.

A ação técnica e precisa do Esquadrão Antibombas do BOPE foi fundamental para neutralizar a ameaça, garantindo a segurança e a integridade física dos moradores da residência e das equipes de segurança envolvidas na ocorrência.

Com informações e foto da PM/SE