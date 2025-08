ESTÁ DIFÍCIL COMBATER A CRIMINALIDADE EM NOSSO PAÍS, A BANDIDAGEM ESTÁ ROMANTIZADA, DIZ TENENTE DA PM/SE

O tenente da Policia Militar de Sergipe, Edgard Menezes publicou um artigo nesta sexta-feira (01), sobre uma ocorrência em que um cidadão ameaçava invadir um quartel da PM.

Em tom de sesabato, o militar diz que “Está difícil combater a criminalidade em nosso país, a bandidagem está romantizada”.

Veja o texto na íntegra

Grande parte da imprensa faz críticas as ações policiais sem o devido conhecimento, ou simplesmente para lacrar.

E parte da sociedade acaba endossando, porém, também sem conhecimento de causa.

Me refiro a uma ocorrência em que um cidadão ameaçava invadir um quartel e, mesmo sendo advertido pelo policial que era o responsável pela segurança do local, continuou avançando, então foi alvejado por um disparo de arma de fogo desferido pelo policial que legitimamente se defendeu.

A manchete “policial mata morador de rua, que sofria de esquizofrenia “, primeiro, não tem como o policial fazer essa constatação no momento da ocorrência, segundo, mesmo que o policial tivesse conhecimento prévio, o resultado seria o mesmo, ou era para o policial deixar o esquizofrênico tomar sua arma e mata-lo?

Está difícil combater a criminalidade em nosso país, a bandidagem está romantizada.

Que Deus ajude as pessoas do bem, porque as polícias estão quase algemadas.

Tenente Edgard