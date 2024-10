Está difícil! ou nos defendemos ou morremos, diz Tenente

Por Tenente Edgard

No episódio envolvendo o GETAM, que culminou na morte de uma pessoa, o que não falta é pré-julgamento.

Se o cidadão tivesse levantado os braços em obediência a abordagem, ao invés de simular que iria sacar uma arma e investir contra os policiais, provavelmente estaria vivo.

Especula-se que o mesmo passava por um quadro de depressão, embora pensem que nós policiais somos, médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, conselheiros e milagrosos, sinto dizer que não somos.

Nós somos os únicos profissionais que juram arriscar a própria vida para salvar outras vidas, o que não quer dizer que vamos deixar alguém tirar nossa vida.

Somos obrigados a raciocinar em questão de fração de segundo, ou nos defendemos ou morremos.

Deixo uma recomendação a todos o cidadãos do bem, caso sejam abordados, sigam as orientações do policial, se não tiver nada errado, você seguirá sua viagem em paz.