Estão abertas as inscrições para o concurso da PM de Sergipe

As inscrições para o concurso da Polícia Militar de Sergipe (PMSE) já estão abertas e seguem até o dia 20 de dezembro. O certame, organizado pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) em parceria com o Instituto Selecon, oferece 335 vagas, distribuídas entre os cargos de soldado combatente (300 vagas), oficial combatente (30 vagas) e oficiais da área de saúde (5 vagas).

Os interessados devem realizar a inscrição pelo site do Instituto Selecon (www.selecon.org.br). As taxas de inscrição são de R$120 para o cargo de soldado combatente e R$160 para os cargos de oficial combatente e oficial da área de saúde.

As provas estão previstas para o dia 19 de janeiro de 2025. Os requisitos básicos para participação incluem idade entre 18 e 35 anos e altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres, além do nível de escolaridade exigido para cada cargo.

O governador Fábio Mitidieri ressalta o compromisso do governo com a ampliação de oportunidades. “Estamos cumprindo nosso compromisso com a população sergipana, fortalecendo áreas prioritárias e criando condições para um serviço público mais eficiente e qualificado”, disse.

A secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, reforçou a importância do concurso. “Essa seleção representa um marco para fortalecer a segurança pública de Sergipe, garantindo que a PM possa continuar desempenhando um papel fundamental na proteção e atendimento à sociedade”, destacou.

Outros concursos

Atualmente, o Governo do Estado gerencia 17 concursos públicos:

Homologados na atual gestão: 6 concursos, com523 convocados.

Sead – contador (56 convocados);

Sefaz – auditor (46 convocados);

SSP/PCSE – agentes e escrivães (220 convocados);

SSP/ COGERP (86 convocados);

Emdagro (55 convocados);

PGE (5 convocados);

Adema (55 convocados).

Estão em andamento na atual gestão, nove concursos, totalizando 1.358 vagas:

Agrese- Analista de Reg. e Analista Adm. e Financeiro (Classificação provisória 22/11) – 6 vagas

Renascer- Orientador Social e Agente Socioeducativo (Empresa em contratação – PGE) – 32 vagas

Sead – Gestor Governamental (Empresa em contratação, assinatura do contrato) – 7 vagas

PMSE – Soldados e Oficiais – 335 vagas

SES – 15 cargos (em contratação da Empresa – PGE) – 878 vagas

Seasic – 6 cargos (em contratação da Empresa) – 90 vagas

Sefaz – Auditor Fisc. de Tributos (Elaboração do PB) – 10 vagas

Seduc – (concurso em estudo)

Estão em vigência* dois concursos, com sete convocados:

Polícia Penal – Sejuc (4 convocados)

Delegado de polícia – PCSE (3 convocados)

*Concursos homologados em gestões anteriores, susceptíveis a novas convocações.

Foto: Jorge Henrique