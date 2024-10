Ex-governador Jackson Barreto realiza visita de cortesia ao Quartel do Comando da PM/SE

O Quartel do Comando Geral da Polícia Militar de Sergipe, atualmente localizado no Bairro Industrial, recebeu a ilustre visita de cortesia do ex-governador do Estado, Jackson Barreto. O encontro ocorreu nesta segunda-feira (14), nas novas instalações da Corporação e foi marcado pela cordialidade e respeito mútuo.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexsandro Ribeiro, recebeu o senhor Jackson Barreto, ao lado de importantes membros da Corporação: o subcomandante-geral, coronel Carlos Rolemberg, e o coronel George, comandante do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC).

Durante a visita, o ex-governador pôde conhecer as melhorias implementadas na infraestrutura do Quartel e dialogar sobre o papel da polícia no fortalecimento da segurança pública no estado.

O encontro reforçou laços históricos e sublinhou o compromisso da Corporação em manter um diálogo aberto com lideranças fundamentais para o desenvolvimento e a segurança do Estado.

Fonte e foto PM/SE