O ex-presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE), Antônio Moraes, teve sua demissão publicada no Diário Oficial do Estado na quarta-feira (16).

A portaria nº 10572025, de 16 de julho de 2025, assinada pelo Secretário de Segurança Pública, consta o desligamento do policial civil dos quadros da Polícia Civil de Sergipe, “a bem do serviço público”. O oficial investigador respondia a um processo administrativo de disciplina, junto a Corregedoria da Polícia Civil.