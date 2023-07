Ex-presidiária e um homem são presos com ecstasy, md, skank, haxixe e cocaína

Na noite deste domingo, dia 02, por volta das 18h15, policiais militares do Batalhão de Choque realizavam patrulhamento no bairro Santa Lúcia, quando se depararam com um homem parado em cima de uma motocicleta e uma mulher indo ao seu encontro, a qual, ao visualizar a viatura policial, jogou no chão uma bolsa plástica, o que levantou suspeita.

Os militares então efetuaram a abordagem policial, sendo encontrado com o casal 55 gramas de haxixe, 360 gramas de skank, 148 comprimidos de ecstasy, 67 gramas de MD, 6 papelotes de cocaína e 2 balanças de precisão, além de material para embalagem das drogas.

Após consulta, os policiais constataram que a mulher já tinha sido presa em outra oportunidade com mais de 80 quilos de maconha.

A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes para adoção das medidas pertinentes ao caso.

Matéria do blog Espaço Militar