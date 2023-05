Ex-presidiário acusado de tráfico de drogas morre em confronto

Na madrugada deste domingo (21), policiais militares dos Táticos do CPME, após tentarem realizar uma abordagem a um suspeito de tráfico de drogas, foram vítimas de tentativa de homicídio.

O elemento, que posteriormente foi identificado como um ex-presidiário preso pelo Denarc há anos atrás, reagiu à abordagem, atirando contra os policiais e após o confronto o homem empreendeu fuga, sendo encontrado ferido em terreno baldio, próximo ao seu veículo.

O homem foi socorrido e encaminhado ao HUSE, porém não resistiu, indo a óbito.

Com ele foi apreendido um revólver calibre 38, com 6 munições, sendo 03 deflagradas. No interior do veículo do mesmo foi encontrado um tablete de maconha, que renderia ao mesmo mais uma passagem por tráfico de drogas.

Matéria do blog Espaço Militar