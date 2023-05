Ex-presidiário morre em confronto durante ação conjunta com policiais nesta manhã no município de Capela

Em ação conjunta entre as polícias Civil e Militar, na manhã desta terça-feira (09), foi localizado o ex-presidiário Jorge Henrique Santana Santos, conhecido como “Jorginho da Igrejinha”. Contra ele, havia mandado de prisão e de busca e apreensão. Ele era investigado por homicídios praticados na cidade de Capela.

A ação policial foi deflagrada por equipes da Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores, da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME), do Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI) e do Batalhão de Choque (BPChoque).

De acordo com as informações policiais, após o desenvolvimento de ações de inteligência e de campo, foram obtidas evidências de que o suspeito seria um dos autores dos crimes contra a vida em Capela após o feriado de Tiradentes.

Diante disso, a Delegacia Regional representou junto ao poder judiciário, em Capela, pela concessão das medidas cautelares contra o investigado.

Na manhã desta terça-feira, o suspeito atirou contra os policiais. Em confronto, ele foi atingido, socorrido, levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Com ele, foram apreendidos um revólver .38, munições, celulares e um veículo dentro do qual havia um tablete de maconha.

O suspeito possui passagem pelo sistema criminal, em razão dos delitos de porte de arma de fogo, em Laranjeiras; homicídio e tráfico, em Capela; tráfico de drogas, em Muribeca; além de ser suspeito dos últimos crimes que ocorreram na cidade de Capela e que motivaram a operação deflagrada. A ocorrência já foi devidamente informada ao judiciário e ao Ministério Público em Capela.

Com informações e foto da SSP