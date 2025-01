Ex-vereador do RN que era investigado por financiar execuções, morre em confronto em Poço Verde

Em operação deflagrada na tarde dessa quarta-feira (30), equipes das Delegacias de Ribeirópolis, Aparecida e Poço Verde, com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), identificaram o ex-vereador de Serra do Mel (RN) Joabe Lima Tragino, conhecido como ‘Gordinho de Zimar, integrante de facção criminosa do Rio Grande do Norte e apontado como financiador de homicídios e execuções no interior potiguar.

As investigações foram conduzidas pela 43ª Delegacia do RN (43ª DP), e o investigado foi encontrado em Poço Verde, no interior sergipano, onde reagiu à abordagem policial.

De acordo com as informações policiais, o homem era investigado por envolvimento em organização criminosa e em homicídios qualificados, sendo apontado como um dos principais financiadores e participantes diretos de execuções ocorridas em Serra do Mel (RN), no ano de 2024.

Após o avanço das investigações conduzidas pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, foram expedidos mandados de prisão e de busca e apreensão para diversos suspeitos, mas o ex-vereador permaneceu foragido.

Com base no trabalho investigativo da 43ª DP em conjunto com o Departamento de Inteligência da Polícia Civil do RN (DIP), junto ao apoio da Dipol da Polícia Civil de Sergipe, o investigado foi localizado escondido em uma residência em Poço Verde.

No momento do cumprimento do mandado de prisão, houve reação à abordagem. Ele foi atingido, socorrido ao hospital, mas não resistiu e morreu. Objetos pessoais foram apreendidos no local e serão encaminhados à Delegacia de Serra do Mel para os procedimentos cabíveis.

Com informações e foto da SSP