Fazenda de piscicultura é autuada por furto de energia em São Cristóvão

Uma ação conjunta das polícias Civil e Científica, e da Energisa, nesta quarta-feira (13), resultou na autuação de uma fazenda de piscicultura, localizada em São Cristóvão, por furto de energia elétrica.

O proprietário foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos sobre a irregularidade.

De acordo com dados da distribuidora, desde janeiro já foram identificadas mais de 3 mil irregularidades em 63 municípios sergipanos, com a recuperação de 7,7 GWh de energia — volume suficiente para abastecer o município de São Cristóvão por um ano.

O furto de energia, além de configurar crime, compromete a qualidade do fornecimento e pode provocar curto-circuitos, quedas no fornecimento e riscos de choques elétricos. A prática também impacta a tarifa de energia elétrica, que é regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A Energisa reforça que a população pode contribuir com denúncias anônimas por meio do telefone 0800 079 0196, pelo WhatsApp, no endereço www.gisa.energisa.com.br ou pelo aplicativo Energisa On. As denúncias também podem ser direcionadas ao Disque-Denúncia da Polícia Civil pelo telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP