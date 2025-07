FICCO/SE apreende 110 kg de maconha e e prende três suspeitos em Frei Paulo

Na madrugada desta terça-feira (22), equipes da Polícia de Militar de Sergipe, em operação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/SE), apreenderam 110 kg de maconha na BR-235, em Frei Paulo. Três suspeitos foram presos.

A operação contou com a participação da Polícia Federal, do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) e do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga). O objetivo era realizar um bloqueio policial na BR-235, visando interceptar comboio suspeito de transporte interestadual de drogas. O grupo era composto por três veículos: dois automóveis de passeio e uma caminhonete.

Durante a abordagem, foram encontrados cinco sacos pretos na caçamba da caminhonete, contendo aproximadamente 110 kg de flor de maconha, fracionada em pacotes de 500g.

Os três suspeitos foram detidos no local e conduzidos à Superintendência da Polícia Federal, em Aracaju para formalização do flagrante, juntamente com o material apreendido. Uma mulher foi ouvida e liberada.

A FICCO/SE é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Secretaria Nacional de Políticas Penais e tem como objetivo a integração das forças de segurança em ações de combate ao crime organizado.

Fonte: Ascom PM/SE