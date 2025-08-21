Ficco/SE apreende 8 kg de drogas, munições e veículo em Nossa Senhora do Socorro

Na tarde desta quarta-feira (20), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (Ficco/SE), com apoio do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp), apreendeu 8 kg de entorpecentes em Nossa Senhora do Socorro.

A ação foi um desdobramento direto das informações colhidas durante o flagrante realizado horas antes, quando foram apreendidos 7 kg de cloridrato de cocaína e um suspeito foi preso.

Na segunda ocorrência, as equipes localizaram e apreenderam 5 kg de cloridrato de cocaína e 3 kg de haxixe, além de munições intactas de pistola calibre .380, dois carregadores e um veículo.

A Ficco/SE é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), atuando de forma integrada no enfrentamento ao crime organizado.

Fonte e foto SSP