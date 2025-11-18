FICCO/SE apreende aproximadamente 36 kg de maconha do tipo flor, na BR-101 em São Cristóvão

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (FICCO/SE), com apoio do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga), apreendeu, na madrugada desta terça-feira (18), aproximadamente 36 kg de maconha do tipo flor.

A ação ocorreu durante bloqueio na BR-101, em São Cristóvão, montado para interceptar um comboio suspeito de realizar transporte interestadual de drogas.

O grupo utilizava três veículos. Na abordagem, foram encontrados 73 pacotes plásticos contendo o entorpecente. Duas pessoas foram presas em flagrante, outras três foram ouvidas e liberadas.

Em 22 de julho deste ano, a FICCO/SE, em ação conjunta com o BPCaatinga e o BPRP, já havia apreendido cerca de 110 kg da mesma variedade de maconha, também transportada em comboio de três veículos na BR-235, nas proximidades de Frei Paulo.

Até a primeira quinzena de novembro de 2025, a FICCO/SE realizou cerca de 50 prisões relacionadas a tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e outros crimes, além de apreender armas, munições, drogas e veículos.

A FICCO/SE é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Secretaria Nacional de Políticas Penais, atuando de forma integrada no enfrentamento ao crime organizado no estado.

Com informações e foto da Polícia Federal em Sergipe