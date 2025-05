FICCO/SE deflagra a terceira fase de operação contra o tráfico de drogas e insumos químicos em Sergipe

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe – FICCO/SE deflagrou, na manha desta terça-feira (20), a Operação Chemical III, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso responsável pela distribuição de cocaína e de insumos químicos utilizados na manipulação da droga na capital sergipana.

A PF informou que foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Aracaju/SE, São Cristóvão/SE e Jaú/SP. Também foi determinado o bloqueio de bens e contas bancárias dos investigados, no valor de até R$ 2 milhões.

As investigações indicam que insumos empregados na produção de drogas, a exemplo de cafeína, lidocaína, adrenalina, ácido bórico e tetracaína, eram remetidos do interior paulista para o grupo investigado em Sergipe. Além do tráfico de drogas, foram identificados indícios de lavagem de dinheiro, com bens móveis e imóveis registrados em nome de terceiros.

Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE. A operação contou com a participação das equipes do Departamento de Investigação de Narcóticos da Polícia Civil – DENARC/PC/SE, do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar – BOPE/PM/SE e do Grupo Tático de Operações Penitenciárias da Polícia Penal – GTOP.

A FICCO/SE é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Secretaria Nacional de Políticas Penais, e atua de forma integrada no enfrentamento às organizações criminosas em Sergipe.

Com informações e foto da PF/SE