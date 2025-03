Ficco deflagra operação para desarticular esquema de lavagem de dinheiro e movimenta mais de R$ 3 mi

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Sergipe (Ficco/SE) deflagrou, na manhã desta terça-feira (25), a Operação Domina, que tem como objetivo desarticular um esquema criminoso de lavagem de dinheiro associado ao tráfico de drogas na região de Itabaianinha.

Ao todo, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nos Municípios de Itabaianinha, Aracaju, São Cristóvão Pirambu, Japaratuba e Boquim, todos em Sergipe.

A investigação identificou que o grupo criminoso utilizava contas bancárias de terceiros, inclusive de menores de idade, e realizava depósitos em espécie de forma fracionada para ocultar a origem ilícita dos valores provenientes do tráfico de drogas.

O esquema era gerenciado por um indivíduo que já havia sido preso por tráfico de drogas, com o apoio de sua companheira, responsável por movimentar os recursos fora do sistema prisional. As apurações revelaram a movimentação de mais de R$ 3 milhões, grande parte em dinheiro vivo, apenas em um período de um ano.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 35 anos de reclusão.

A ação é fruto de trabalho conjunto da Ficco/SE e da Delegacia de Polícia Civil de Itabaianinha. Participaram da deflagração equipes da Denarc, Delegacia de Itabaianinha, Bope, BPati, Força Tática do 9º BPM e Grupo Tático de Operações Penitenciárias da Polícia Penal.

A Ficco/SE é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Secretaria Nacional de Políticas Penais e tem como objetivo a integração das forças de segurança em ações de combate ao crime organizado.

Com informações e foto Ficco/SE