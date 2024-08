Operação prende 10 suspeitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em cinco estados, inclusive Sergipe, e bloqueia R$ 4,5 milhões

Operação Perséfone cumpriu 10 mandados de prisão nos estados de Sergipe, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Bahia

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (FICCO/SE) deflagrou, na manhã desta terça-feira (06), a Operação Perséfone, com o objetivo dedesarticular um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro com ramificações em diversas cidades de cinco Estados do Brasil: Sergipe, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Bahia.

Cerca de 80 policiais cumpriram 10 mandados de prisão temporária e 16 mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE em residências e empresas situadas, além da Capital sergipana, nos Municípios de São

Cristóvão/SE, Nossa Senhora do Socorro/SE, Umbaúba/SE, Tobias Barreto/SE, São Paulo/SP, Mundo Novo/MS, Grajaú/MA, Feira de Santana/BA e Ilhéus/BA. O Juízo também determinou o bloqueio de contas e de bens dos investigados.

A operação contou com a participação do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil de Sergipe – DENARC; das Delegacias de Polícia Civil de Umbaúba/SE e de Mundo Novo/MS; do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais da Polícia Penal de Sergipe GOPE; e do 5º Batalhão, do Batalhão de Rádio Patrulha e da Companhia Independente de Operações Especiais – CIOE da Polícia Militar de Sergipe.

As investigações, iniciadas por levantamentos operacionais e de inteligência, revelaram que os envolvidos no tráfico de drogas da região metropolitana de Aracaju remetiam grandes quantias de dinheiro para terceiros, que, por sua vez, transferiam esses valores para pessoas físicas e jurídicas em outros Estados, em esquema de lavagem de dinheiro que empregava empresas “fantasmas” na movimentação de milhões de reais provenientes dos delitos. Foi solicitado, por isso, o bloqueio de R$ 4.500.000,00 em contas bancárias e em bens móveis e imóveis dos investigados.

Os crimes investigados incluem tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, com penas que podem chegar a 35 anos de reclusão.

A FICCO/SE é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria Nacional de Políticas Penais e tem como objetivo a integração das forças de segurança em ações de combate ao crime organizado.

Com informações e foto da PF/SE