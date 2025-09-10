Ficco/SE desarticula um esquema de tráfico de drogas em Itabaiana e cumpre dois mandados de prisão temporária e 2 de busca e apreensão

Na manhã desta quarta-feira (10), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (Ficco/SE) deflagrou a Operação Maskária, com o objetivo de desarticular um esquema de tráfico de drogas em Itabaiana/SE.

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e dois mandados de busca e apreensão expedidos pelo Núcleo de Garantias do Estado de Sergipe.

A investigação foi iniciada no mês de fevereiro deste ano, com a apreensão de 41 kg de maconha que estavam sendo transportados no interior de um veículo. A prisão foi realizada na rodovia estadual SE-170, próximo ao município de São Domingos, por uma equipe da Polícia Militar.

Segundo as investigações a droga seria entregue na cidade de Itabaiana a uma pessoa que já havia sido condenada e cumprido pena por tráfico de drogas, mas que estava em liberdade e praticando o mesmo crime.

O grupo criminoso identificado era responsável pela compra, transporte e distribuição da droga, principalmente maconha, nas cidades de São Domingos, Itabaiana e região.

A ação envolveu o Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc/PC/SE), o Grupo Tático Operacional da Polícia Penal (GTOP) e o Batalhão de Polícia da Caatinga (BPCaatinga).

A operação foi batizada com o nome de Maskária, termo simbólico, que significa “a arte de disfarçar, ocultar, enganar e encobrir a verdadeira identidade.”. Foi uma referência ao modus operandi do principal alvo da operação, que utilizava o nome de uma pessoa idosa, humilde, simples, residente na zona rural para cadastrar números de telefones e praticar delitos. Essa estratégia era utilizada para ocultar sua própria identidade.

A Ficco/SE é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e da Secretaria Nacional de Políticas Penais, e tem como objetivo promover a integração das forças de segurança pública no enfrentamento ao crime organizado.

Com informações e foto da SSP