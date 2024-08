FICCO/SE FECHA LABORATÓRIO DE REFINO DE COCAÍNA EM ARACAJU; INVESTIGADO FOI PRESO EM SUA RESIDÊNCIA

Na tarde desta sexta-feira (16), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe – FICCO/SE, em parceria com o Comando Independente de Operações Especiais – CIOE da Polícia Militar do Estado de Sergipe, deflagrou a Operação Chemical, que resultou na descoberta e no fechamento de um laboratório de refino de cocaína em funcionamento no bairro Atalaia, em Aracaju.

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Criminal de Aracaju, as equipes localizaram diversos produtos químicos utilizados para o refino de cocaína, além de aproximadamente 5kg de droga já pronta e mais de 40kg de maconha. A casa fica em um condomínio fechado e as apurações demonstram que foi alugada exclusivamente com a finalidade de abrigar o laboratório.

O locatário do imóvel foi preso em flagrante e responderá por tráfico de drogas, cuja pena máxima pode chegar a 15 anos de prisão.

A FICCO/SE é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria Nacional de Políticas Penais e tem como objetivo a integração das forças de segurança em ações de combate ao crime organizado.

Fonte Polícia Federal em Sergipe