FICCO prende casal por tráfico de drogas em Nossa Senhora do Socorro

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (FICCO/SE), em ação conjunta com a Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE/PM/SE), prendeu na tarde desta quarta-feira (25) um casal em flagrante por tráfico de drogas, em abordagem realizada no bairro São Braz, na cidade de Nossa Senhora do Socorro.

Com eles foram encontrados pouco mais de 400g de cocaína, prontos para distribuição no varejo.

A PF informou que contra o homem havia, ainda, um mandado de prisão expedido após condenação definitiva por tráfico de drogas em Paulo Afonso/BA, no ano de 2019, o que o fez esconder-se da Justiça em Sergipe.

A FICCO/SE é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria Nacional de Políticas Penais e tem como objetivo a integração das forças de segurança em ações de combate ao crime organizado.

Com informações e foto da Polícia Federal em Sergipe