FICCO/SE PRENDE DOIS INVESTIGADOS POR TRÁFICO DE DROGAS NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS E APREENDE 3 KG DE DROGAS

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (Ficco/SE) prendeu dois homens e apreendeu, na noite desta quarta-feira (3), cerca de 3 kg de drogas durante uma ação policial realizada na rodovia SE-361, que dá acesso ao município de Simão Dias.

As investigações apontavam a chegada de um carregamento de drogas a Sergipe, oriundo da Bahia. Ele estaria sendo transportado em um veículo de passeio ocupado por dois homens, um deles com histórico de passagem pelo sistema prisional de Sergipe, onde cumpriu pena por roubo qualificado.

Com base nessas informações, foram montados bloqueios nas rodovias de acesso ao estado, com apoio do Batalhão de Polícia da Caatinga (BPCaatinga) e do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) do 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM), com o objetivo de localizar e prender os envolvidos.

Durante a ação, uma equipe do Getam abordou um veículo suspeito na rodovia SE-361. Na busca veicular, foram encontrados aproximadamente 3 kg de cocaína e maconha. Os dois homens foram detidos e conduzidos à Superintendência da Polícia Federal em Aracaju para formalização do flagrante, juntamente com o material apreendido.

A Ficco/SE é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Secretaria Nacional de Políticas Penais, atuando de forma integrada no combate ao crime organizado em Sergipe.

