FICCO/SE PRENDE EM CRISTINÁPOLIS FORAGIDO INVESTIGADO POR ABUSO SEXUAL INFANTIL EM SÃO PAULO

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (FICCO/SE) prendeu na manhã desta quinta-feira (28/11) um foragido da Justiça no município de Cristinápolis, Sergipe.

O indivíduo, acusado de crime de abuso sexual de vulnerável em São Paulo/SP, estava sendo procurado desde agosto deste ano.

A vítima, uma criança, relatou o ocorrido à sua mãe e avó, que procuraram as autoridades competentes. A investigação revelou provas substanciais, incluindo um vídeo que corroborou o relato da vítima. O homem havia fugido para Sergipe após o crime.

A prisão preventiva foi decretada pela 1ª Vara de Crimes Praticados Contra Crianças e Adolescentes do Foro Central Criminal da Barra Funda, em São Paulo, com base na necessidade de elucidação dos fatos e obtenção de provas adicionais.

A prisão, efetuada em Cristinápolis, foi resultado de uma operação conjunta da equipe da FICCO com a Delegacia de Polícia Civil do município. O indivíduo foi conduzido ao presídio estadual, onde permanecerá à disposição da Justiça para as diligências subsequentes.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (FICCO/SE) é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria Nacional de Políticas Penais e tem como objetivo a integração das forças de segurança em ações de combate ao crime organizado.

Comunicação Social da Polícia Federal em Sergipe