Ficco/SE prende foragido da justiça no município de Itaporanga D’ajuda

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/SE), em ação conjunta com a Polícia Militar e com apoio de informações da unidade da Polícia Federal (PF) no Piauí, prendeu na manhã desta sexta-feira (26) um homem que estava foragido da Justiça.

A prisão ocorreu na cidade de Itaporanga D’ajuda. O homem foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido em 2009 na cidade de Areia Branca.

Após o cumprimento do mandado, o foragido foi encaminhado ao sistema penitenciário para dar início ao cumprimento da pena.

A ação contou com a participação do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati) da Polícia Militar de Sergipe e com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial da PF no Piauí.

A Ficco/SE é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), atuando de forma integrada no enfrentamento ao crime organizado.

Texto e foto SSP