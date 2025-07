FICCO/SE prende homem e apreende mais de 5 kg de cocaína em Laranjeiras

Nesta quarta-feira (30), militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), em operação com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/SE), prenderam um homem por suspeita de tráfico de drogas na BR-101, no município de Laranjeiras. Cinco tabletes de cocaína foram apreendidos em um veículo.

Os militares realizavam patrulhamento na região, quando receberam informações de agentes da FICCO/SE que um casal, oriundo do estado de Alagoas, trafegava na BR 101 e transportava uma quantidade de drogas em um veículo Renault Kwid, de cor branca. Em posse das informações, os militares do BPChoque interceptaram o veículo no município de Laranjeiras, nas proximidades de um fábrica. Um casal estava no automóvel e, durante a abordagem, foram apreendidos 5,5 kg de cocaína, distribuídos em cinco tabletes. Além das drogas, dois aparelhos celulares foram apreendidos.

O homem informou que recebeu a droga na cidade de Arapiraca, Alagoas, e a entregaria em Aracaju.

O suspeito e todo o material ilícito foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal.

Fonte: Ascom PM/SE