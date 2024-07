FICCO/SE prende integrante de facção criminosa em operação contra o tráfico de drogas em Aracaju

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe – FICCO/SE deflagrou na tarde de quarta-feira (03), a Operação 9 de Espadas para cumprir mandado de prisão preventiva contra um integrante de facção criminosa foragido da Justiça, que foi localizado em Aracaju.

A PF informou que a equipe policial prendeu o investigado em uma residência na zona sul da Capital, onde também foram apreendidas drogas (cocaína e maconha), celulares, uma balança de precisão e dois automóveis, um deles com fundo falso no qual foram encontrados cerca de 11kg de cocaína. A esposa do investigado também foi presa em flagrante por participação no delito.

O investigado possui mandados de prisão por tráfico de drogas e organização criminosa expedidos pelo Juízo da Comarca de Senhor do Bonfim, na Bahia. Ele também é suspeito de ser mandante de pelo menos dez homicídios.

O indivíduo será apresentado à Justiça e pode enfrentar até 25 anos de reclusão por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de penas por outros crimes relacionados.

A operação contou com a participação da Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE) e da Companhia Independente de Policiamento com Cães – (CIPCães) da Polícia Militar do Estado de Sergipe.

A Operação 9 de Espadas faz referência à carta atribuída ao investigado no “Baralho do Crime”, catálogo mantido pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia com informações dos foragidos mais perigosos do Estado.

A FICCO/SE é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria Nacional de Políticas Penais e tem como objetivo a integração das forças de segurança em ações de combate ao crime organizado.

Com informações e foto Polícia Federal em Sergipe