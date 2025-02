Ficco realiza prisão de traficante e apreende drogas em São Domingos

Na noite desta segunda-feira (24), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (Ficco/SE), em ação conjunta com o Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp), localizou e prendeu, na rodovia SE 170, no município de São Domingos, um homem de 42 anos de idade, natural de Entre Rios (BA), o qual, transportava no interior de um automóvel locado na cidade de Aracaju, cerca de 41 kg de maconha. O destino do material apreendido, segundo o preso, seria a cidade de Itabaiana.

O preso e os objetos apreendidos foram encaminhados à sede da Polícia Federal em Aracaju para a formalização dos atos de polícia judiciária.

A Ficco/SE é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria Nacional de Políticas Penais e tem como objetivo a integração das forças de segurança em ações de combate ao crime organizado.

Fonte e foto SSP